В Забайкалье нашли пропавших подростков

Их жизни ничего не угрожает

ТАСС, 29 декабря. Полицейские в Забайкальском крае нашли 13-летних девочек, которые пропали 28 декабря в Чите, сообщила ТАСС пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

"Без вести пропавшие девочки из Черновского района найдены сотрудниками полиции. С ними все в порядке", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, они находились у знакомых в селе Черново (около 20 км от Читы). Сейчас устанавливаются причины ухода из дома.

Девочки пропали 28 декабря около 17:00 по местному времени (11:00 мск), они самостоятельно ушли из дома. Об этом их родители заявили только после полуночи. Сотрудников полиции подняли по сигналу "Сбор". Поиски продолжались всю ночь и следующий день.