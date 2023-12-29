На северо-западе Германии почти 100 тыс. человек задействовали для борьбы с наводнениями

Ситуация остается очень серьезной в шести районах Нижней Саксонии, передает DPA

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Власти федеральной земли Нижняя Саксония, расположенной на северо-западе ФРГ, задействовали около 100 тыс. работников различных служб для борьбы с наводнениями. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на премьер-министра региона Штефана Вайля.

По его словам, в Нижней Саксонии "еще никогда не было наводнения такого масштаба". Особенно острой ситуация остается в шести районах: Целле, Ольденбурге, Эмсланде, Остерхольце, Хайдекрайсе и Вердене. Премьер-министр региона отметил, что для борьбы с наводнениями были задействованы около 100 тыс. сотрудников различных аварийных и спасательных служб.

DPA пишет, что, по данным местных властей, уровень воды во многих реках Нижней Саксонии превысил максимальную отметку, особенно в южной части федеральной земли. Администрация района Целле приняла решение временно прекратить электроснабжение по соображениям безопасности после того, как уровень воды на некоторых улицах достиг 40-50 см, добавляет агентство.