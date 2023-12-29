На Кубани задержали мужчину, планировавшего уехать на Украину и воевать против ВС РФ

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлению к участию в деятельности террористической организации

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили журналистам региональных СМИ в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину", - говорится в сообщении.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлению к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Фигурант является жителем Краснодарского края.