В ЛНР после непогоды остаются обесточенными почти 4 тыс. абонентов

В восстановительных работах задействовано 69 бригад

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 4 тыс. абонентов остаются обесточенными в Луганской Народной Республике (ЛНР) после непогоды, сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго региона.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение еще для 2 тыс. абонентов. По состоянию на 09:00 мск обесточенными остаются 3 975 абонентов по всей территории республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в восстановительных работах задействовано 69 бригад энергетиков.

Ледяные дожди и шквалистый ветер начались в ЛНР 9 декабря и стали причиной образования гололедицы, перебоев в работе мобильной связи, подаче электричества, воды и газа.