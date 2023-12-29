Суд оставил под стражей руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора

Андрей Фролов обвиняется в пособничестве в растрате

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отказал в жалобе адвоката руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова, обвиняемого в пособничестве в растрате, и оставил фигуранта дела под стражей, сообщили в пресс-службе судебного департамента региона.

Центральный районный суд в Новосибирске 22 декабря арестовал Фролова и отправил его в СИЗО до 6 февраля.

"29 декабря 2023 года постановлением Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление Центрального районного суда г. Новосибирска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2024 года в отношении Андрея Фролова. Апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Фролов обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате в особо крупном размере). Сумма ущерба по его эпизоду составляет 552 562 рубля. По словам адвоката, обвинения связаны с предыдущим местом работы Фролова в специальном управлении МЧС России в городе Бийске Алтайского края в период с 2013 по 2018 год.

Андрей Фролов работает руководителем Южно-Сибирского управления Росприроднадзора с 2023 года. Согласно сайту Росприроднадзора, с 1993 по 2022 год он служил в правоохранительных и налоговых органах РФ. С июня 2022 года по сентябрь 2022 года занимал должность начальника отдела государственного экологического надзора по Кемеровской области - Кузбассу, был заместителем руководителя.