В Белгородской области за сутки зафиксировали более 60 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрелов пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 60 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников. В результате действий ВСУ пострадал мирный житель, также повреждения получили семь домовладений, линии газо- и электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель. Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Мужчина доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков.

По его словам, в результате взрыва поврежден частный жилой дом: выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка. Также окраина села Мокрая Орловка попала под обстрел - зафиксировано восемь прилетов, а по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили 16 минометных снарядов. "Под минометный обстрел попала окраина села Дроновка - установлено четыре прилета. <…> Различные разрушения выявлены в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, кровля, хозпостройки и гараж. Поврежден один легковой автомобиль. Также осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения", - проинформировал губернатор, отметив, что в настоящий момент аварийные службы ликвидировали последствия.

По поселку Горьковский Грайворонского округа в четверг ВСУ выпустили четыре минометных снаряда, также в поселке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект связи.

В Белгородском районе дроном-камикадзе был атакован МАПП "Нехотеевка", в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили 23 минометных снаряда. В Краснояружском районе на окраине села Вязовое зафиксирован один прилет, на окраине поселка Прилесье - четыре прилета.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили один минометный снаряд. Осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом доме. В селе Терезовка с БПЛА был сброшен осколочный боеприпас. "По селу Белянка выпущен один минометный снаряд. В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил губернатор.