В отношении экс-адвоката Ильи Новикова возбудили дело о фейках о ВС России

В правоохранительных органах рассказали, что ранее он под видом достоверных сведений сообщил заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении бывшего адвоката и экс-члена Адвокатской палаты города Москвы Ильи Новикова возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), ему заочно предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Новиков на канале видеохостинга YouTube дал интервью, в котором публично сообщил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области. "В ходе экспертизы также установлено, что в высказываниях Новикова содержится мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям высших органов управления России", - добавил представитель правоохранительных органов.

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год он был постоянным игроком телешоу "Что? Где? Когда?", где неоднократно выигрывал призы. Как адвокат Новиков участвовал в защите украинской военнослужащей Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, он представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве, после начала специальной военной операции заявил о вступлении в ряды теробороны Киева. 25 ноября 2022 года Минюст РФ внес Новикова в реестр иноагентов. В июне текущего года Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката.

9 октября 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в форме перехода на сторону противника в отношении Новикова. Он объявлен в федеральный розыск.