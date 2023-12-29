В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за махинаций с госконтрактами

Сумма ущерба государству оценивается в 80 млн рублей

САРАТОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с заключением 20 государственных контрактов без конкурсных процедур завели в Саратовской области. Сумма ущерба государству оценивается в 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что в период с 2021-го по 2022-й год председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, действуя из личной заинтересованности, дал директору государственного казенного предприятия региона "Управление капитального строительства" указания о заключении 20 государственных контрактов без проведения конкурсных процедур. Это привело к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных денежных средств, что повлекло невозможность снижения цены контрактов", - сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, в результате государству был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбудили дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).