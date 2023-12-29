В ДРК не менее 20 человек погибли из-за вызванных дождями оползней

По данным Actualite, обрушились несколько расположенных на холмах домов

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Не менее 20 человек погибли в городе Бурхиньи на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате проливных дождей, которые вызвали многочисленные оползни. Об этом сообщил представитель местных властей Мвенго Валубила Исикитило.

"Обрушились несколько домов, которые были расположены на холмах", - приводит его слова конголезский новостной портал Actualite.

На этой неделе в ДР Конго дожди вызвали гибель более 60 человек. Так, в провинции Центральное Касаи на юго-западе ДРК погибли 22 человека и 21 на востоке в провинции Южное Киву.