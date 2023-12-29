СМИ: в Турции задержали боевиков ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви

В девяти провинциях страны представители Национальной разведывательной организации и Главного управления безопасности провели совместную операцию, передает TRT Haber

СТАМБУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Трое так называемых командиров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападений на действующие в республике синагоги, церкви и посольство Ирака. Всего под стражу взяты 32 человека, которых подозревают в связях с террористами, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в спецслужбах.

По его данным, представители Национальной разведывательной организации и Главного управления безопасности провели совместную операцию в девяти провинциях страны.