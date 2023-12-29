ФСБ изъяла за год более 4 тонн наркотиков в Петербурге и Ленобласти

Общая стоимость изъятого на теневом рынке оценивается в 19 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2023 год изъяли более 4 тонн наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий в 2023 году ликвидирован ряд крупных нарколабораторий, пресечены контрабандные каналы поставки и изъято из незаконного оборота свыше 4 тонн наркотических средств", - говорится в сообщении. Общую стоимость изъятого на теневом рынке оценивается в 19 млрд рублей.

Как уточнили в УФСБ, изъятые наркотики уничтожаются в плановом порядке после вынесения судами обвинительных приговоров в отношении лиц, причастных к конкретным преступлениям. Уничтожение ведется под контролем межведомственной комиссии, которая включает в себя представителей комитетов здравоохранения и природопользования Санкт-Петербурга.