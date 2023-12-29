Экс-замглавы МЧС Гуровича приговорили к пяти годам колонии

Мосгорсуд признал его виновным в превышении полномочий, нанесшем ущерб в размере 320 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича, признав его виновным в превышении полномочий, нанесшем ущерб в размере 320 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Гуровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы", - огласил приговор судья.

Рассмотрение уголовного дела в суде прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть приговора.

В ходе процесса МЧС отказалось от исковых требований к Гуровичу, суд на этом основании снял арест с имущества осужденного. Приговор пока не вступил в силу. Защита заявила о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.

По данным СК РФ, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали. При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, но он никаких мер к эффективному использованию денег не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму свыше 320 млн рублей. Экс-замминистра вину не признает.