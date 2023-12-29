В КБР восстановили движение на трассе в горах после схода лавины

Для ликвидации последствий привлекались 12 человек

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Лавина самопроизвольно сошла на автодорогу Прохладный - Баксан - Азау в Кабардино-Балкарии (КБР). Дорожники оперативно открыли движение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:40 мск 29 декабря поступило сообщение о том, что на 102-м км ФАД А-158 Прохладный - Баксан - Азау самопроизвольно сошла лавина на дорогу. На место происшествия была направлена дорожная служба ООО "Партнер". По состоянию на 11:28 мск работы по расчистке автодороги завершены, движение возобновлено", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствия происшествия привлекались 12 человек и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. В МЧС напомнили, что в горах КБР сохраняется лавинная опасность и нужно быть внимательным и осторожным.

Федеральная автотрасса Прохладный - Баксан - Азау А-158 является единственной дорогой, ведущей к горнолыжному курорту в Приэльбрусье.