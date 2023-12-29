Пенсионерка из Ленобласти передала мошенникам более 15 млн рублей

Полиция возбудила дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Полиция ищет злоумышленников, обманом похитивших у пенсионерки в Киришском районе Ленинградской области более 15 млн рублей. Женщина перевела аферистам все личные сбережения и деньги, которые взяла в кредит и выручила от продажи двух квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"28 декабря в 06:27 в полицию обратилась 71-летняя жительница города Кириши, которая сообщила, что в период с 23 ноября по 16 декабря ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом сохранности принадлежащих ей денежных средств и недвижимости убедили взять кредиты в различных кредитных организациях, а также продать находившиеся у нее в собственности две однокомнатные квартиры. Все денежные средства, полученные в кредитных организациях, от продаж квартир, а также личные сбережения пенсионерка перевела на неустановленные счета", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила 15 110 000 рублей. По факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).