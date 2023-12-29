Во Львовской области поврежден объект инфраструктуры

СМИ ранее сообщали о взрывах в области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли на одном из инфраструктурных объектов Дрогобычского района Львовской области Украины. Об этом сообщил глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк.

По его словам, поврежден "один из инфраструктурных объектов" района. "На месте работают все профильные службы", - написал он в Telegram-канале.

Подробностей чиновник не привел.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Львовской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря об Украине в целом, сообщал о взрывах на объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах.