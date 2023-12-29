29 декабря, 10:01

Во Львовской области поврежден объект инфраструктуры

СМИ ранее сообщали о взрывах в области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли на одном из инфраструктурных объектов Дрогобычского района Львовской области Украины. Об этом сообщил глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк.

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По его словам, поврежден "один из инфраструктурных объектов" района. "На месте работают все профильные службы", - написал он в Telegram-канале.

Подробностей чиновник не привел.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Львовской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря об Украине в целом, сообщал о взрывах на объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах. 

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