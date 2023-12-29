В Самаре обнаружили тела трех человек

СК возбудил дело

ТАСС, 29 декабря. Тела двух человек были обнаружены у многоквартирного дома в Самаре, тело еще одной женщины с ранениями обнаружили в подъезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

"29 декабря в утреннее время у дома 106Л по улице Ново-Садовой обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины без признаков жизни. В подъезде этого же дома обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти - колото-резаным ранением в области спины", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

"По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - сообщает пресс-служба.