Bild: на юге ФРГ грузовик наехал на четырех пешеходов

В результате инцидента погибла женщина, пострадали трое и сам водитель

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Пешеход погиб, еще трое пострадили в результате наезда грузовика на группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге ФРГ. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

По информации издания, происшествие случилось в центре Пассау. Водитель грузовика, как отметил представитель правоохранительных органов, наехал на четырех пешеходов. В результате инцидента погибла женщина, трое пострадали. Кроме того, пострадал сам водитель - его пришлось освобождать из поврежденного автомобиля. Он доставлен в больницу.

По данным газеты Die Welt, всего в результате наезда пострадали пять человек. В свою очередь радиостанция BR24 указывает, что речь может идти о несчастном случае. У водителя могли быть проблемы со здоровьем.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы. Задействованы вертолеты. Движение транспорта вблизи места происшествия частично перекрыто.

Причины инцидента не установлены. Однако пока нет никаких указаний на то, что наезд мог быть совершен намеренно.