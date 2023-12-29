В Марий Эл в ДТП с грузовиком погиб один человек

Еще двое пострадали

ТАСС, 29 декабря. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем в Звениговском районе Марий Эл, сообщили ТАСС в региональной Госавтоинспекции.

"Около 09:30 в Звениговском районе Республики Марий Эл на 16-м км автодороги Кокшайск - Красногорский 41-летний водитель Toyota, как установлено предварительно, при обгоне движущейся впереди грузовой автомашины не справился с управлением и совершил столкновение со встречной машиной Kia под управлением 43-летней женщины, после чего Toyota отбросило на грузовой автомобиль, который он обгонял", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП на месте погибла водитель Kia. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир Toyota, оба доставлены в больницу.