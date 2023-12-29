В Пскове после удара по аэропорту предотвратили несколько атак беспилотников

Губернатор Михаил Ведерников отметил действия отряда "Дружина"

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Дружинники в Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов после атаки на псковский аэропорт в ночь на 30 августа предотвратили попытки новых ударов беспилотников в том числе по воздушной гавани. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире региональной радиостанции "Плн-FM".

"Отряд "Дружина" в Псковской области сыграл значимую роль в предотвращении атак беспилотников после нападения на псковский аэропорт в последние дни лета. На следующий день нужно было отработать в том числе места возможных запусков. Там есть квадраты, которые нужно было посмотреть, проверить. И дружинники включились в эту работу совместно с сотрудниками полиции. За эти сутки было зафиксировано несколько машин, которые пошли в ориентировку. Там уже силовики ими занимались, и были предотвращены запуски нескольких беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе нашего аэропорта", - сказал Ведерников.

Он отметил, что в отряд "Дружина" входят "неравнодушные люди, которые жертвуют значительную часть своего личного времени ради общественной безопасности". "Часть людей в "Дружине" - отставные военные, сотрудники правоохранительных органов, которые ушли на пенсию", - уточнил глава региона.

В конце лета, в ночь на 30 августа, на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотниками. Михаил Ведерников 10 июля объявил о том, что власти Псковской области создали в регионе дружину - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области.