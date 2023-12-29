ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, повреждения получили частные дома, линия электропередачи

КУРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Повреждения получили частные дома, линия электропередачи, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район. К счастью, обошлось без пострадавших. В поселке Теткино шесть прилетов, один из них в дом. Еще два дома пострадали от осколков. Повреждена линия электропередачи", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно. Как уточнил глава региона, также под минометный обстрел попал поселок Краснооктябрьский, где не зафиксировали значительных повреждений.