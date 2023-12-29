Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в похищении и убийстве пенсионерки

Эксперты установили генотип подозреваемого на вещах потерпевшей, которые обнаружили в соседнем населенном пункте в мусорном баке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Подмосковье заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве ехавшей на дачу 70-летней женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 72-летнему жителю деревни Топканово предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки, которая 23 декабря по пути на свою дачу в Кашире пропала без вести. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 23 декабря пенсионерка отправилась на электричке из Москвы на дачу в Каширу. Спустя несколько часов женщина позвонила дочери и рассказала, что на нее напал мужчина. Он несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пропавшей уже был недоступен.

По камерам видеонаблюдения следователи установили маршрут женщины от железнодорожной станции до ее дачи, по тому же направлению установлено и сопоставлено передвижение автомобилей. Собственник каждого был проверен, в результате чего в поле зрения сотрудников попал ранее судимый пенсионер из деревни Топканово. "Незамедлительно следователями и криминалистами был осуществлен выезд по его месту жительства, проведен осмотр автомобиля, в багажнике обнаружена кровь, которая, согласно заключению эксперта, принадлежит пропавшей без вести. Кроме этого, на вещах потерпевшей, которые обнаружены в соседнем населенном пункте в мусорном баке, экспертами установлен генотип подозреваемого", - отметили в подмосковном главке СК. В настоящее время продолжаются поиски тела потерпевшей.