В Сочи четверо задержанных нанесли себе увечья

Как сообщили в правоохранительных органах, они сделали это в знак несогласия с переводом в СИЗО

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Четверо задержанных, содержащихся в изоляторе временного содержания (ИВС) в Сочи, нанесли себе увечья из-за недовольства переводом в следственный изолятор (СИЗО) перед Новым годом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Прокуратура края начала проверку по данному факту.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, участниками инцидента стали четверо задержанных. Находясь в ИВС в Сочи, они нанесли себе увечья в знак несогласия с переводом в СИЗО. Они хотели встречать Новый год в ИВС, аргументируя это тем, что в СИЗО условия содержания, по их мнению, будут хуже.

"Прокуратурой организовано проведение проверки", - сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в федеральных и региональных Telegram-каналах появилась информация о том, что задержанные, оказавшиеся в ИВС в городе Сочи, устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО в городе Армавире.