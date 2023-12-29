Ростовского прокурора поместили под домашний арест по делу об избиении росгвардейца

Сагита Ахметова отправили под домашний арест на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест на два месяца прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, подозреваемого в избиении сотрудника Росгвардии. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по 23.02.2024 включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация и видео о том, что прокурор района Ростовской области избил сотрудника Росгвардии в ресторане в Ростове-на-Дону. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, Ахметова уволили из прокуратуры. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили эту информацию.

В суде уточнили, что ночью 22 декабря, находясь в ресторане Ростова-на-Дону, подозреваемый избил сотрудника Росгвардии, в результате тот получил открытую черепно-мозговую травму, ушибы и переломы.