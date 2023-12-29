В Белгородской области из-за обстрела из РСЗО "Град" повреждены 20 домов

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Повреждения получили 20 частных домов при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Уразово Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений", - написал глава региона.

Он уточнил, что на месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.

Ранее Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. "Есть повреждения - в одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка", - добавил он.