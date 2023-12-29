Четверых иностранцев задержали в Екатеринбурге за финансирование терроризма

При обыске по месту жительства у задержанных обнаружили предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Четверо иностранных граждан задержаны в Екатеринбурге за оказание финансовой помощи террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена на территории РФ). Возбуждены два уголовных дела, сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Управлением ФСБ России по Свердловской области в результате спецоперации в Екатеринбурге задержаны четверо иностранных граждан, причастных к оказанию финансовой помощи представителям запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад", находящимся на территории Сирийской Арабской Республики. <…> В отношении задержанных возбуждено и расследуется два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время обыска по месту жительства у задержанных обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о приверженности к идеологии радикального ислама. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Кроме того, установлено, что близкий родственник одного из задержанных был знаком с членами бандподполья Северного Кавказа, в том числе с арабским террористом Хаттабом, ликвидированным весной 2002 года", - уточнили в ведомстве.