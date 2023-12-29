Самолет рейса Москва - Когалым совершил вынужденную посадку в Сургуте

Причиной стало срабатывание сигнализации об отказе одного из двигателей

ТАСС, 29 декабря. Самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Москва - Когалым, совершил вынужденную посадку в Сургуте из-за срабатывания сигнализации об отказе одного из двигателей, пострадавших нет. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"29 декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании Utair по маршруту Москва-Когалым на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолета. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута. Воздушное судно произвело посадку в аэропорту в 07:15 (05:15)…> Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпанией все они доставлены на автобусе в Когалым.

"Из-за неблагоприятной метеообстановки в Когалыме авиакомпания организует перевозку пассажиров наземным транспортом из Сургута в Когалым. Для выполнения рейса Когалым-Внуково пассажиров также доставят автобусами в Сургут, откуда борт вылетит в Москву", - сообщили ТАСС в пресс-службе Utair.