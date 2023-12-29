В Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал человек

Украинские войска ранее нанесли удар по северной окраине города

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Житель Горловки получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько.

"Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ранен мирный горловчанин", - написал мэр в Telegram-канале.

ВСУ ранее нанесли удар по северной окраине Горловки. В результате атаки погиб мирный житель. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.