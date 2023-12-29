В Башкирии в ДТП пострадал министр здравоохранения региона

Еще два человека погибли

ТАСС, 29 декабря. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин пострадал в ДТП на трассе Караидель - Бирск, два человека погибли, еще двое также получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"К сожалению, в результате аварии погибли два человека, трое с различными травмами госпитализированы в медучреждения. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших - министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Он возвращался в Уфу из рабочей поездки по северо-востоку республики", - отметили в ведомстве

Четыре автомобиля столкнулись около деревни Явгильдино в Караидельском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. В аварию попали автомобили Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla. "К сожалению, погибли два человека из автомобиля Lada Largus, травмированы еще три человека из автомобиля Toyota Camry, [они] доставляются в лечебное учреждение, состояние уточняется", - говорится в сообщении МЧС.