В Петербурге задержали срубившего с детской площадки ель мужчину

Выяснилось, что он украсил ей квартиру

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который срубил ель на детской площадке, чтобы украсить свою квартиру. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию поступило сообщение, что неизвестные похитили живую елку, которая росла во дворе одного из домов на улице Доблести. "Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его возле дома на проспекте Героев. Им оказался 22-летний местный житель", - сказала она.

По ее словам, выяснилось, что новогодним деревом, которое несколько лет росло у многоквартирного дома, он украсил свою квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.