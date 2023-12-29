Глава МВД Нижней Саксонии заявила, что почти весь регион находится под водой

Даниэла Беренс также осудила тех, кто ворует мешки с песком, используемые для укрепления дамбы

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой.

"Почти вся федеральная земля Нижняя Саксония под водой", - заявила Беренс в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Она также выступила с критикой тех, кто ворует мешки с песком, используемые для укрепления дамбы. "Если дамба не укреплена, нет необходимости класть перед домом мешок с песком", - заявила она.

Ранее сообщалось, что власти федеральной земли Нижняя Саксония, расположенной на северо-западе ФРГ, задействовали около 100 тыс. работников различных служб для борьбы с наводнениями.

Агентство DPA пишет, что, по данным местных властей, уровень воды во многих реках Нижней Саксонии превысил максимальную отметку, особенно в южной части федеральной земли. Администрация района Целле приняла решение временно прекратить электроснабжение по соображениям безопасности после того, как уровень воды на некоторых улицах достиг 40-50 см.