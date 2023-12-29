Обвиняемого в мошенничестве депутата Госсобрания Мордовии заключили под стражу

По версии следствия, он получил два гранта из республиканского бюджета на общую сумму более 5,7 млн рублей и потратил их на личные нужды

ТАСС, 29 декабря. Суд заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве на 5,7 млн рублей депутата Госсобрания Мордовии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 47-летнему жителю города Саранска, являющемуся депутатом Государственного собрания Республики Мордовия", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что 2018-2020 годах фигурант через две подконтрольные фирмы, фиктивно оформленные на жителей района, получил два гранта из республиканского бюджета на общую сумму более 5,7 млн рублей. Несмотря на то, что денежные средства выделялись на конкретные цели, они были потрачены фигурантом на личные нужды.