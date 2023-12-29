В Нижней Саксонии запросили помощь Бундесвера для борьбы с наводнениями

По данным журнала Der Spiegel, во многих районах спасатели больше не могут добраться до дамб на транспортных средствах

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) готовится оказать помощь экстренным службам в затопленных районах федеральной земли Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По информации издания, власти в Ганновере направили запрос о помощи в территориальное командование. В результате шесть вертолетов были приведены в боевую готовность. Вертолеты предназначены для помощи в защите дамб. Если дамбы прорвутся, вертолеты должны сбрасывать контейнеры со строительными материалами. Цель состоит в том, чтобы стабилизировать дамбы и замедлить поток воды.

Во многих районах спасатели больше не могут добраться до дамб на транспортных средствах. Кроме того, подразумевается, что Бундесвер будет оказывать помощь в транспортировке материалов и эвакуации людей в случае необходимости.

Ранее глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что от наводнения пострадала почти вся федеральная земля. Она также выступила с критикой тех, кто ворует мешки с песком, используемые для укрепления дамбы. До этого сообщалось, что власти региона задействовали около 100 тыс. работников различных служб для борьбы с наводнениями.

Агентство DPA отмечало, что уровень воды во многих реках Нижней Саксонии превысил максимальную отметку, особенно в южной части федеральной земли. Администрация района Целле приняла решение временно прекратить электроснабжение по соображениям безопасности после того, как уровень воды на некоторых улицах достиг 40-50 см.