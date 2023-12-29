Полиция в Марселе изъяла у преступника более 500 единиц пиротехники

По данным газеты Le Figaro, пиротехнику часто используют анархистские группировки при нападении на полицейских

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Марсельская полиция изъяла у злоумышленника 537 единиц пиротехники, которую он перевозил на украденном мотороллере. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Преступник пытался скрыться, бросив свой арсенал вместе с транспортным средством. Полиции удалось задержать его в районе Кастеллан, известном как место городской преступности. Жители района при задержании злоумышленника пытались помешать полицейским, забрасывая их камнями. Один из стражей порядка получил легкое ранение.

В преддверии Нового года правоохранительные органы попытались принять профилактические меры для избежания пожаров и несчастных случаев. Так, в Страсбурге (восток Франции) было изъято 800 единиц пиротехники.

Le Figaro указывает, что пиротехника часто используется анархистскими группировками при нападении на полицейских.

Ранее начальник Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции Селин Бертон заявила, что не менее 90 тыс. сотрудников полиции и жандармерии будут задействованы для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь.