На серой ветке метро произошел сбой в движении поездов из-за упавшего пьяного пассажира

Человека достали, он жив

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на участке серой ветке столичного метрополитена в пятницу вечером. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поезда не курсируют от станции "Южная" до "Серпуховской", в обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.

В оперативных службах ТАСС добавили, что пьяный пассажир упал на пути на станции "Нагатинская". "Поезда в этот момент не было, человека достали, он жив", - сказал собеседник агентства.