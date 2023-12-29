В Плавске Тульской области почти 50 человек заразились острой кишечной инфекцией

По предварительной информации, причиной могла стать вода из водопровода

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию, вызванную норовирусом, выявили у 48 жителей города Плавска Тульской области. Причиной заражения, по предварительной информации, могла стать вода из водопровода, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус - возбудитель острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении.

Предварительно, одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода. "В этой связи ресурсоснабжающей организации дано предписание о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий по соблюдению санитарных требований при организации водоснабжения и водоотведения в городе Плавске. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, сообщения о случаях кишечной инфекции начали поступать с 27 декабря, в связи с чем были организованы противоэпидемические мероприятия, обследование заболевших, отбор проб воды и их лабораторное исследование.