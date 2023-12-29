В ЮАР в результате наводнения погибли 14 человек

Местные власти не исключили, что в ближайшие сутки число жертв может увеличиться

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Число жертв вызванного дождями наводнения на востоке ЮАР в районе города Ледисмит выросло до 14. Об этом сообщила местная радиостанция EWN.

Спасательные службы обнаружили в последние часы еще несколько тел, унесенных вышедшей из берегов рекой. Ранее полиция заявляла о 11 погибших.

Местные власти не исключают, что в ближайшие сутки число жертв наводнения может увеличиться, так как синоптики предсказывают продолжение в этой части ЮАР обильных дождей, которые идут с начала текущей недели.