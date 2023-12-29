В Видном нашли тело отца Легойды

Тело с множеством колото-резанных ран обнаружили на обочине

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тело отца журналиста Владимира Легойды найдено в Видном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГСУ СК, оно было обнаружено на обочине.

"29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. представить оперативный доклад о проведенных первоначальных следственных действиях и обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России", - добавили в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет об отце журналиста Владимира Легойды.