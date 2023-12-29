Суд Москвы рассмотрит вопрос о приостановке работы "Мутабора" 9 января

Роспотребнадзор обвинил клуб в нарушении санитарных норм во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 9 января рассмотрит вопрос о приостановке работы клуба "Мутабор", который Роспотребнадзор обвинил в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступил административный материал в отношении ООО "Арт центр", обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению". Судебное заседание, на котором будет решен вопрос о приостановке работы клуба, назначено на 10:00 9 января 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, учреждению грозит приостановление работы на срок до трех месяцев. В настоящее время работа клуба приостановлена, "Мутабор" закрыт и опечатан, а новогоднее мероприятие, на котором в том числе должен был выступить в качестве музыканта автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев, перенесли на середину февраля следующего года.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать вечеринке правовую оценку. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в некоторых материалах с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Ивлеева записала видеообращение с извинениями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации.

Гостями вечеринки 21 декабря в "Мутаборе" были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.