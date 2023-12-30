В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 30 декабря. Один человек погиб, четверо пострадали, в том числе ребенок, при обстреле Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по массированному обстрелу города Белгорода. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины - контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее глава региона отмечал, что, по предварительным данным, один человек получил ранения.

В результате атаки зафиксировали различные разрушения в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовой обход продолжат в светлое время суток. Кроме того, в Белгороде зафиксировано повреждение системы водообеспечения.

"Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы", - добавил Гладков.