В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды

Мужчина будет доставлен в следственные органы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Ранее тело отца журналиста Владимира Легойды с множеством колото-резанных ран было найдено в Видном. По факту произошедшего следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).