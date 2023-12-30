СМИ: число жертв наводнения на юге Таиланда достигло 12

Минздрав королевства открыл 43 эвакуационных центра, чтобы оказать помощь порядка 7 тыс. человек, сообщила газета Bangkok Post

БАНГКОК, 30 декабря. /ТАСС/. Число жертв сильнейшего за последние 50 лет наводнения на юге Таиланда достигло 12. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, министр здравоохранения королевства Чоннан Сикэу получил доклад о гибели людей в провинциях Наратхиват, Яла и Паттани. Минздрав открыл 43 эвакуационных центра, чтобы оказать помощь порядка 7 тыс. человек. Несмотря на то, что с прекращением дождей уровень воды в реках стал снижаться, угроза для жизни населения сохраняется в провинции Паттани.

Всего с последствиями наводнения столкнулись более 260 тыс. жителей юга Таиланда, в том числе из провинций Сонгкхла и Сатун.

Пострадавшие в результате наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало. Наратхиват и Яла граничат с Малайзией, население которой также столкнулось с последствиями паводков.