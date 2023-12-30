В Бурятии в результате пожара в частном доме погибли два человека

Еще один пострадал

ТАСС, 30 декабря. /ТАСС/. Женщина и трехлетний ребенок погибли в результате пожара в частном доме в селе Галбай Тункинского района Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем были охвачены крыша дома и пристроенная веранда. В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребенок 2020 года рождения без признаков жизни", - сказали спасатели.

Они добавили, что ожоги кистей рук 1, 2 степени получил мужчина 1994 года рождения. До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться еще три человека, двое из них - несовершеннолетние.

По данным ведомства, сгорела крыша дома и веранда. Площадь возгорания составила 45 кв. м.

По факту гибели женщины и ребенка возбуждено уголовное дело. "Тункинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сказали в ведомстве, отметив, что ход расследования контролирует республиканская прокуратура.