На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 тыс. м

Это случилось 30 декабря в 14:48 по камчатскому времени

ТАСС, 30 декабря. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 тыс. м. Парогазовый выброс зафиксировали днем 30 декабря (по местному времени), сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

"30 декабря 2023 года. 14:48 (время камчатское). Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 6 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.