В Таиланде задержали 17-летнего россиянина за попытку убийства своей матери

Женщина получила ранение острым предметом в область шеи, сообщила Туристическая полиция

БАНГКОК, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала 17-летнего россиянина на острове Пхукет в связи с покушением на убийство своей матери. Об этом сообщила Туристическая полиция.

"Пострадавшей оказалась 46-летняя россиянка, которая получила ранение острым предметом в область шеи", - говорится в сообщении. Пострадавшей была оказана медицинская помощь в местной больнице.

При осмотре полицейскими жилища, где проживали россияне, были обнаружены кухонный нож и следы крови на полу. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства этого инцидента.