Минобороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины у Крыма

По данным военного ведомства, его уничтожил патрульный катер Черноморского флота

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Патрульный катер Черноморского флота уничтожил морской дрон ВМС Украины, следовавший к Крыму.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ситуацией объяснялись громкие звуки, которые были слышны в городе.

"Громкие звуки, которые были слышно в городе - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в 3 км от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен безэкипажный катер", - написал Развожаев, попросив горожан доверять только официальной информации.