На севере Москвы пьяный мужчина убил ножом мать

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мужчина насмерть ранил ножом мать на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"В квартире жилого дома на улице Барышихе 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения своей матери 1964 года рождения", - сообщили в ведомстве, отметив, что женщина умерла на месте преступления.

Мужчину задержали. "Его привлечение к уголовной ответственности по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на контроле Тушинской межрайонной прокуратуры. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.