В поселке Белгородской области около 50 домов получили повреждения из-за обстрела

В числе разрушенных зданий оказался соцобъект и магазин

ТАСС, 30 декабря. Различные разрушения зафиксировали в 48 домовладениях в поселке Уразово Белгородской области после обстрела накануне со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Различные разрушения - в основном это выбитые окна, посеченные фасады и заборы - выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек и 6 транспортных средств. Также была повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ выпустили по поселку 12 снарядов из РСЗО "Град", среди местных жителей никто не пострадал. Часть работ по восстановлению разрушенных объектов уже провели, к основным строительным работам приступили в субботу.