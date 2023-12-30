В шести районах Владимирской области выявили аварийные отключения света

В восстановительных работах задействовали 47 бригад

ТАСС, 30 декабря. Энергетики работают над устранением аварийного отключения электроснабжения, зафиксированного из-за непогоды в шести районах Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями вновь фиксируется аварийное отключение света в ряде районов нашей области: Александровском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Собинском. К ликвидации последствий аварий привлечено 47 бригад, 188 человек, 50 единиц техники, 8 резервных источников снабжения электроэнергией", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, на утро 30 декабря устранили 10 технологических нарушений. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 18:00.