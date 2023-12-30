В Москве полицейские применили табельное оружие для задержания мужчины с ружьем

Он пытался проникнуть в чужую квартиру

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полицейские со стрельбой задержали мужчину, который с ружьем пытался проникнуть в чужую квартиру на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Ночью 30 декабря сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Бирюлево Восточное прибыли по сообщению из службы "02" о том, что неизвестный с ружьем в руках пытается проникнуть в квартиру одного из домов на Бирюлевской улице", - сообщили в столичной полиции.

На лестничной площадке девятого этажа полицейские обнаружили неизвестного, который держал в руках ружье. "На требования сотрудников полиции бросить оружие данный гражданин не реагировал, направил ружье в их сторону. В соответствии с положениями закона "О полиции" сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие", - сообщили в главке.

Там отметили, что полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, мужчину госпитализировали.

На месте изъяли охотничье гладкоствольное ружье МР-153, проверяется законность его владения. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке", - отметили в пресс-службе.