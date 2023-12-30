СК РФ намерен установить причастных к обстрелу Белгорода

Погиб один человек

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России займется расследованием обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом погиб мужчина, четыре человека, в том числе ребенок, ранены.

"СК РФ установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - отметили в ведомстве.